Nei giorni scorsi, il parlamentare della Lega, Francesco Zicchieri, è stato vittima di minacce telefoniche che hanno lasciato un senso di inquietudine tra colleghi e amici. Parole di solidarietà arrivano anche dal Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, che in una nota afferma - “ Esprimo tutta la mia solidarietà all’amico Francesco Zicchieri, vittima in questi giorni di assurde minacce. Questi episodi lasciano un profondo senso di inquietudine. La serenità e la tranquillità fondamentali per affrontare le sfide politiche rischiano di essere minate da vicende vili come queste, segnando indubbiamente una brutta pagina della politica del nostro territorio. Sono vicino a Zicchieri e alla sua famiglia e sono certo che con il suo carattere e le sua determinazione troverà le giuste energie per affrontare e superare questo momento.”