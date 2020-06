News e Comunicati Stampa

Riunione del coordinamento dei quadri dirigenti di Forza Italia ad Alatri, nel pomeriggio di ieri, sotto la guida del vice coordinatore regionale e consigliere provinciale Gianluca Quadrini, per fare il punto della situazione politica sul territorio, ma anche per stabilire i primi passi operativi in vista delle prossime elezioni. Presenti il commissario cittadino Aurelio Nevicelli, i commissari della zona centro e nord della provincia Adriano Piacentini e Daniele Natalia, insieme a militanti e rappresentanti del partito forzista.

"E’ stata l’occasione di incontro per fare il punto della situazione – spiega Quadrini – con un’analisi non solo della situazione politica locale, ma anche nazionale. Forza Italia è in crescita e continua ad essere punto di incontro politico nel territorio. Ad Alatri, Forza Italia è decisiva e grazie alla presenza di un grande gruppo, stiamo portando avanti un importante lavoro. L'intento è ricostruire bene il partito, attraverso la costituzione di nuovi quadri dirigenti che mano mano si vanno autodeterminando".

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale FI