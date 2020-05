News e Comunicati Stampa

Continua incessante il lavoro di Anas sulle strade della Provincia di Frosinone. Proseguono,infatti, senza sosta, sulla SS749 Sora-Cassino, sulla SS690 Avezzano-Sora e sulla SS214 Ferentino-Sora le attività di raccolta rifiuti. La costante presenza del personale Anas sulle nostre strade inevitabilmente garantisce quel servizio continuo, puntuale e preciso nel rispetto della normativa e soprattutto a tutela e beneficio dell'utenza, anche durante il periodo più delicato dell' emergenza che ha travolto l'intero pianeta.



A tal proposito giungono i complimenti di Gianluca Quadrini, consigliere provinciale presidente del gruppo FI e commissario della XV Comunità Montana di Arce, che non manca di sottolineare l’impegno e la professionalità dell’Anas, le cui attività sono sempre volte ai fini della salvaguardia dell’utenza, per aumentare la sicurezza stradale e migliorare le condizioni delle viabilità principali di Anas appunto. "Un profondo ringraziamento per l'impegno profuso è rivolto al Responsabile Struttura Territoriale Anas Lazio Ing. Marco Moladori, al Responsabile Area Gestione Rete Ing. Pietro Gualandi e in particolare al personale tecnico e di sorveglianza delle tratte di Frosinone, che sono sempre in prima linea."ha dichiarato Quadrini.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale presidente del gruppo FI

Commissario XV Comunità Montana