“Complimenti vivissimi e Auguri di buon lavoro all'amico Bruno Quatrana, consigliere comunale di Trivigliano, per la prestigiosa nomina a Responsabile per la provincia di Frosinone del 'Movimento Seniores di Forza Italia per il Lazio', certo che saprà contribuire fattivamente al rilancio e alla valorizzazione di iniziative attinenti la fascia di popolazione seniores del nostro territorio, grazie alle doti di esperienza, determinazione e professionalità.”

E’ quanto dichiara Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di FI e presidente del gruppo azzurro in Provincia di Frosinone, in seguito alla nomina di Bruno Quatrana a Responsabile per la provincia di Frosinone del 'Movimento Seniores di Forza Italia per il Lazio', da parte del responsabile regionale del Movimento Antonio Fugazzotto.

