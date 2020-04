News e Comunicati Stampa

In attesa di capire come comincerà davvero la Fase 2, una riflessione è d’obbligo: il Paese deve rimettersi in moto. E ho la netta impressione che lo dovranno fare i cittadini.

Ogni Regione va per conto suo, il presidente del consiglio Giuseppe Conte non ha chiarito finora dei punti fondamentali. Tutto questo sta succedendo solo in Italia. La Germania, la Danimarca, la Norvegia hanno fissato nel dettaglio le indicazioni. Stessa cosa faranno la Francia e la Spagna. Ho la sensazione che da noi possa esserci la solita opzione “fai da te”. Una via italiana alla riapertura, dettata dal buon senso e dalla straordinaria capacità di adattamento che abbiamo sempre dimostrato. Dovremo convivere con il virus, ma restare ancora fermi decreterebbe la morte economica e sociale del Paese. In attesa che le classi dirigenti indichino una via unica, dovranno pensarci i cittadini. E lo faranno bene.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini,

vicecoordinatore regionale di Forza Italia