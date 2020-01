News e Comunicati Stampa

Quadrini e Conti accolgono le istanze dei cittadini e dei dipendenti degli uffici postali della città di Roccasecca e si appellano all’Amministratore Delegato e Direttore Generale Matteo del Fante e direttore della Filiale delle Poste Italiane di Frosinone Stefano Federico.

Fare la coda all'ufficio postale oggi è un incubo. Lo sanno bene gli utenti degli uffici postali della città e della provincia costretti ad attendere a lungo il proprio turno, con tanto di disservizi. Nella sola filiale di Roccasecca, sono molti i cittadini di Roccasecca e dei comuni limitrofi che usufruiscono dei servizi della stessa filiale. Ma la fiducia nell’azienda non premia la fiducia negli uffici postali, vittime di disservizi, dove sono gli utenti a rimetterci tempo e pazienza. Un problema, questo, che va a colpire non solo i clienti abituali ma anche e soprattutto i clienti aziendali e professionali che devono far fronte a file estenuanti per rispondere alle scadenze di tasse e ai pagamenti degli stipendi. Senza contare le pensioni, la carica degli studenti per il pagamento delle tasse e ancora la grossa problematica della carenza di personale. Ecco perchè è essenziale l'attivazione a doppio turno dell'ufficio postale di Roccasecca scalo lasciando anche il presidio della filiale sito in Roccasecca centro - per non perdere un ulteriore servizio utile alla cittadinanza e i posti di lavoro -. L'azienda nel lontano 2014 aveva disposto, - con un piano di “rimodulazione “il prolungamento dell'orario di apertura che partiva dalle città più grosse e via via si diffondeva a quelle più piccole, nel “listone” vi era anche Roccasecca, ma, nell’arco di 6 anni non abbiamo ricevuto ancora nessuna notizia. Ad intervenire sulla questione è il consigliere provinciale, nonché vice coordinatore regionale di FI Gianluca Quadrini che dichiara : “Le difficoltà segnalate da diversi cittadini relative ai disservizi dell’ufficio postale di Roccasecca ci hanno spinto ad intervenire per cercare una soluzione. E’ necessario porre fine a criticità che riguardano soprattutto i piccoli comuni e le fasce piu’ deboli della popolazione in particolare gli anziani.”

Queste altresì le parole dell’esponente di Forza Italia giovani Frosinone Matteo Conti che dichiara : “Un servizio cosi essenziale come quello postale, va assolutamente erogato nel modo migliore, per assicurare alla cittadinanza un servizio sempre efficiente ed efficace, anche nelle piccole comunità come la nostra, per alleviare il disagio delle code mattutine agli utenti, come i pensionati, gli artigiani ed i commercianti. Non solo, con il doppio turno si spera anche in un incremento - anche se minimo - di qualche posto di lavoro in più. Servono soluzioni immediate per cittadini e lavoratori. La situazione è arrivata a livelli inaccettabili e servono riposte serie e impegni concreti, noi ci Siamo!!!”.

