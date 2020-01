News e Comunicati Stampa

Si è svolto ieri a Sora presso l'Istituto Comprensivo 2, un interessante incontro tra il presidente della XV Comunità Montana Valle del Liri ing.prof.Gianluca Quadrini e la dirigente scolastica prof.ssa Ersilia Montesano per parlare di future collaborazioni con l'ente montano di Arce.

Presente anche la sig.ra Sonia Verrelli che ha sottolineato la necessità di collaborazione tra enti e scuole, ringraziando il presidente Quadrini per l’interesse e l’impegno a favore del territorio. Varie le tematiche discusse inerenti al plesso scolastico della città volsca e ne è scaturito un colloquio molto proficuo, durante il quale si è ribadita, da parte dell’ente montano, l’intenzione una collaborazione fattiva con l’istituzione scolastica, al fine di potenziare alcuni servizi.

“E’ necessaria una sinergia costante, tra enti, istituzioni e scuole per far sì che quest’ultime sul territorio siano sempre più il fiore all’occhiello di tutta la Provincia Frosinone, garantendo plessi e servizi sempre più efficienti e di qualità”. Ha dichiarato Quadrini che ha altresì ringraziato, per l’impegno profuso e lo spirito di collaborazione, la dirigente prof.ssa Montesano.

