Si è conclusa con successo la III Edizione del ‘Cicero Award’, l’evento dell’anno organizzato ad Arce dalla Fondazione Marco Tullio Cicerone che si occupa della promozione culturale e storica territoriale, in sinergica collaborazione con la XV Comunità Montana Valle del Liri. Il Premio che vanta un primato non solo provinciale e regionale, ma anche nazionale è stato patrocinato dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone, dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, dal Parlamento Europeo, dal Rotary E-Club 2071 e dall’Anci Lazio.

La Sala Conferenze della Fondazione Cicerone era gremita venerdì sera, in occasione della cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento assegnato ad importanti personalità dei settori culturale, letterario, scientifico, giornalistico, militare, sportivo, dell’arte, dello spettacolo e politico. Presenti il presidente dell’ente montano ing. Prof. Gianluca Quadrini, la direttrice della Fondazione Cicerone prof.ssa Giuseppina Iannotta, il direttore generale dell’ente montano Luca Di Maio membro della Fondazione, il presidente delle Guardie Forestali Montane Rocco Simone, il consigliere di Fontana Liri Luigi Bianchi, il consigliere comunale di Rocca d’Arce Patrizio Di Folco, il sindaco di Arce Luigi Germani, presidente del Consiglio comunitario insieme a tante autorità e istituzioni.

Il presidente Quadrini entusiasta dell’ottima riuscita dell’evento ha dichiarato: ”Ringrazio tutti i protagonisti del territorio qui presenti,l’Arma dei CC, il gen. Tullio Del Sette per averci onorato. Le istituzioni siano sempre vicine al territorio, alle aziende, agli imprenditori che con sacrificio scelgono di restare nella nostra provincia. E’motivo di orgoglio la presenza di amministratori dei 19 comuni del circuito montano. L’Ente montano Valle del Liri è vivo e rappresenta una realtà fondamentale per territorio, associazioni e cittadini.”

“Sono onorata per aver organizzato il Cicero Award per la seconda volta consecutiva. –ha esordito la dott.ssa Giuseppina Iannotta -. I nostri obiettivi sono la valorizzazione delle potenzialità del territorio. Ogni anno vantiamo la presenza di eccellenze, di realtà locali importanti e questo ci inorgoglisce. Un grazie lo rivolgo agli imprenditori che rappresentano la forza del tessuto economico territoriale”.

Di Maio ha sottolineato l’importanza della ‘promozione e del marketing territoriale con azioni e programmi volti allo sviluppo locale’.

Un saluto è giunto anche dal presidente della Fondazione Cicerone Antonio Farina impossibilitato a presenziare, che ha ringraziato tutti i presenti in sala.

Hanno ricevuto l’importante riconoscimento: il Dott. Maurizio Stirpe Imprenditore e dirigente sportivo, vicepresidente di Confindustria e presidente del Frosinone Calcio, il Gen. C.A. Tullio Del Sette già Generale Comandante dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Emanuele Gaeta Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, il sostituto procuratore Chiara D’Orefice ha ritirato il premio per il Dott. Luciano D’Emmanuele Procuratore della Repubblica, l’ On.le Antonio Tajani Vicepresidente PPE, già Presidente del Parlamento Europeo On.le, Francesco De Angelis Commissario Unico dei Consorzi Industriali del Lazio, il Dott. Michele Cucuzza Giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, la Dott.ssa Paola Zanoni Conduttrice e Giornalista, la Dott.ssa Paola Biadetti Artista, esperta in comunicazione Direttore Artistico dello Spoleto Meeting Art, il M° Alessandro Calonaci, Attore, regista e autore, il M° Carmine Santaniello Direttore Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, il Dott. Francesco Borgomeo Imprenditore Presidente SAXA GRESe TAGINA, il Dott. Prof. David Della Morte Professore di Neurologia presso Università di Miami, Florida, il Prof. Franco Foresta Martin – Giornalista e Geologo, il M° Marco Misciagna Musicista Concertista e docente di viola presso il Conservatorio “G.Da Venosa”, il Dott. Commendatore Tonino Boccadamo – Imprenditore Boccadamo Gioielli, il Dott. Michele Mancini – Imprenditore Presidente INDEXA, il Dott. Gianfranco Treglia Imprenditore ASSITEC, il Prof Francesco Petrillo Professore e Avvocato cassazionista, Romeo Fraioli ha ritirato il premio per l’Ins. Guglielmo Mollicone Papà di Serena Mollicone, l’ Avv. Ornella Massaro Giornalista e Imprenditrice, Gabriella Zappacosta ha ritirato il premio per il Sig. Davide Zappacosta Sportivo, calciatore, il Sig. Massimo De Santis Scrittore, poeta e Presidente del Concorso Letterario Città di Arce, il Sig. Lorenzo Germani Giovane campione e promessa del ciclismo internazionale.

Il presidente Stirpe, leader sportivo indiscusso ha dichiarato: ”La squadra del Frosinone è occasione di riscatto per il territorio e porta fuori il nome della provincia. Da parte nostra, lo scopo è mantenere i risultati fin qui raggiunti. Grazie a chi ha avuto sensibilità di pensare a chi si impegna per il bene del territorio.” Tajani, presidente della commissione affari generali UE ha commentato:”E’ un onore ricevere il riconoscimento per il lavoro svolto, anche nell’ UE. C’è bisogno di meno burocrazia piu’ politica, di un’Europa che si occupi di grandi problemi, immigrazione, lavoro, lotta al terrorismo e al cambiamento climatico, tema importante per il quale molto c’è da fare sul nostro territorio. Questo Premio rappresenta le radici della nostra terra che per l’Europa sono importanti”.

Significative le parole del gen. Del Sette che si è detto onorato di ricevere il premio ed ha aggiunto:”Sono convinto che il lavoro dei CC sia impegno, professione e missione. L’apprezzamento delle persone è la soddisfazione unica per cui lavora un carabiniere.”Poi ha rimarcato la necessità che il ‘delitto del territorio, in riferimento all’omicidio di Serena Mollicone, non resti impunito’. Il Colonnello Gaeta ha parlato dell’importante azione di prevenzione che sta portando avanti, dell’ impegno costante e della capillare campagna contro spaccio e sostanze stupefacenti per arginare il fenomeno.”

Il premio di Guglielmo Mollicone è stato ritirato dal cognato Romeo Fraioli che ha parlato di un ‘papà che crede nella giustizia umana e divina’.

“Bisogna crederci, avere il coraggio, osare, fare sacrifici tutti insieme aziende, sindacati e istituzioni”. Ha dichiarato Borgomeo, mentre Boccadamo che sta per inaugurare altri due showroom in Cina con proprio marchio ha riferito di ‘restare in provincia per amore del nostro paese. In un momento in cui tutti vanno via questo è motivo di vanto.’

Il dott.David della Morte ha ringraziato per l’onoreficienza e ricordato come la ‘Prevenzione sia fondamentale piu’ che mai e quanto ci aiuti in campo sanitario, ma anche economico.’

E’ stata quindi la volta di Fracesco De Angelis che ha affermato: “Cambieremo la mission dei consorzi industriali, attraverso nuovi strumenti, incentivi per le imprese, sostegno diretto per la crescita delle piccole e medie imprese italiane.”

Ornella Massaro de L’Inchiesta Quotidiano ha evidenziato quanto lavoro e sacrificio ci sia dietro il mestiere di giornalista definendolo una ‘vera sfida quotidiana fatta di lavoro di squadra’.

La serata si è conclusa con un momento conviviale presso un noto ristorante della zona.

Fondazione Marco Tullio Cicerone

XV Comunità Montana Valle del Liri