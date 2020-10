Offerte di Lavoro dal Web

Gruppo Tecnocasa, di Isola del Liri , Veroli ,Sora per la prossima apertura nel citta’ di Frosinone,

seleziona 3 collaboratrici ( segreterie) e 6 collaboratori per avviarli all’attività di agente immobiliare .

È possibile inviare il curriculum alle seguenti email :

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

