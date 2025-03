News e Comunicati Stampa

Vico nel Lazio: il borgo scelto per le Giornate FAI di Primavera 2025 Presente anche Gianluca Quadrini che con orgoglio ringrazia e si complimenta con l’amministrazione Pelloni.

Vico nel Lazio, incantevole borgo della Ciociaria, è stato scelto dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – come unica destinazione rappresentativa della provincia di Frosinone per le Giornate FAI di Primavera 2025. Questo evento, rappresenta un’opportunità straordinaria per scoprire e valorizzare il patrimonio storico e culturale del piccolo paese, che ha ricevuto l’onore di essere protagonista dell’importante iniziativa nazionale in occasione del 50° anniversario della fondazione del FAI Italia.

La scelta di Vico nel Lazio come unico comune della provincia di Frosinone per partecipare a questo evento simbolo di promozione del patrimonio italiano, è motivo di grande orgoglio per la comunità locale. Durante le Giornate FAI di Primavera, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nella bellezza di un borgo ricco di storia, scoprendo monumenti e luoghi caratteristici che raccontano secoli di tradizioni. L’iniziativa si inserisce perfettamente nell’ambito della crescita del paese, che sta cercando di bilanciare la sua storicità con le esigenze di modernizzazione e innovazione.

Un importante riconoscimento è arrivato anche dal Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha partecipato all’evento portando i saluti del Presidente della Provincia e congratulandosi con l’intera amministrazione comunale di Vico nel Lazio, in particolare con il Sindaco Stefano Pelloni. Il presidente ha sottolineato l’eccellente lavoro svolto dal Comune nel preservare e promuovere il patrimonio culturale, contribuendo al rilancio di un paese che non solo è bello da vivere, ma che sta vivendo un’importante stagione di crescita.

Vico nel Lazio, un borgo che affonda le radici nella storia, è pronto ad accogliere i visitatori per far loro scoprire la bellezza dei suoi vicoli, delle sue piazze, e dei suoi edifici storici, che conservano intatta l’essenza di un passato che si fonde armoniosamente con le sfide della modernità.

“Essere scelto dal FAI come unica rappresentante della provincia di Frosinone è senza dubbio un vanto per l’intera amministrazione provinciale, oltre che per la cittadinanza di Vico nel Lazio, che con grande orgoglio vedrà il proprio borgo protagonista di uno degli eventi più attesi e apprezzati in Italia, celebrando così la bellezza, la storia e la cultura di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.” Così ha concluso il presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.