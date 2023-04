News e Comunicati Stampa

Arpino - Dissuasori in via Nenni, la spuntano Gianluca Quadrini e Romolo Rea

A fronte del sopralluogo, voluto dal Presidente del Consiglio Provinciale e consigliere del comune di Arpino, Gianluca Quadrini, effettuato insieme ai tecnici della provincia, al responsabile della polizia locale e al responsabile dell’ufficio tecnico di Arpino, per verificare gli interventi necessari e urgenti da effettuare in Via P. Nenni, finalmente si apprende che verranno installati i due dissuasori ritenuti necessari per il controllo e contenimento della velocità. Ricordiamo che la Provincia di Frosinone è stata celere nell’autorizzazioni agli interventi ma l’amministrazione comunale di Arpino se l’è presa comoda.

Alla notizia risponde attraverso una nota, molto soddisfatto, Gianluca Quadrini – “Apprendo che prossimamente verranno installati dissuasori in via Nenni. Non posso che essere orgoglioso dell'impegno che ho preso con i cittadini che a me si sono rivolti affinchè la provinciale per Carnello e quindi per Sora fosse più sicura. Ringrazio anche l'ex consigliere regionale Romolo Rea che da anni ed anni sta sollecitando le contromisure per evitare velocità eccessive e pericolose per l'incolumità degli occupanti i veicoli e dei residenti. Sono certo che grazie ad entrambi sarà rapidamente raggiunto il risultato. Non a caso proprio di recente, su mia iniziativa, è stato effettuato il sopralluogo decisivo con gli uffici tecnici di Comune e Provincia. Sorprende infine il tentativo di mistificare la realtà dei fatti. Chi doveva agire, nonostante le pressanti e reiterate sollecitazioni, se l'è presa comoda. Purtroppo.

Lo sostiene il consigliere comunale e Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini