"Innovazione e sostenibilità oggi costituiscono una leva allo sviluppo di un territorio” afferma Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, presente, in rappresentanza anche del Presidente Luca Di Stefano, al convegno sull’argomento che si è svolto oggi, presso il Palazzo Ducale di Atina.



“In questi anni - continua Quadrini- ci siamo trovati di fronte a molteplici cambiamenti, economici, climatici e sanitari. Cambiamenti che hanno reso necessario e inevitabile un ribaltamento degli attuali sistemi produttivi introducendo modelli alternativi a quelli di business tradizionale.



Sto parlando della necessità di rendere possibile uno sviluppo diverso, in cui anche le aree meno industrializzate possono, oltre che contribuire ad una crescita locale, anche cogliere l’opportunità offerta dagli stessi cambiamenti in termini di innovazione, sostenibilità e sviluppo di nuovi modelli di agricoltura. In questo modo la valorizzazione del territorio acquisisce centralità insieme all’aspetto economico, sociale e ambientale.”