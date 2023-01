News e Comunicati Stampa

“Nessuna società può immaginare uno sviluppo, e neanche una sopravvivenza, senza l’agricoltura. Figuriamoci come questo possa farsi in una provincia come quella di Frosinone, un territorio che affonda le proprie antichissime radici nella più autentica tradizione agropastorale”.

Così il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, nel suo saluto istituzionale anche in rappresentanza del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, al convegno organizzato dalla FAI CISL, dal titolo “Coltiviamo il Futuro”.

“La storia della provincia di Frosinone è strettamente legata ai successi in agricoltura, un settore inscindibile dalle ambizioni che giustamente abbiamo di lanciare al massimo le consistenti potenzialità turistiche e rendere note le bellezze architettoniche ma anche, soprattutto, naturalistiche della nostra terra. La Provincia di Frosinone e in primo luogo il Presidente Di Stefano oltre al sottoscritto – vuole sottolineare come i ringraziamenti alla FAI CISL non sono formali. Vi ringraziamo in modo sostanziale perché il sindacato è fondamentale per lo sviluppo che si deve assolutamente perseguire nella nostra provincia, perché è presente in questo territorio per un approfondimento prezioso come quello che ci arricchisce oggi con i suoi massimi rappresentanti: locali, regionali e nazionali.