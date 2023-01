News e Comunicati Stampa

Frosinone – Attenzione e predisposizione per il territorio sono le sollecitazioni di Gianluca Qaudrini al Presidente Di Stefano durante la seduta del primo consiglio Provinciale

Si è svolto il primo consiglio provinciale, dopo le elezioni per la carica della presidenza del 18 dicembre. Al Presidente Luca di Stefano, sono andate le congratulazioni e il sostegno da parte di tutto il consiglio. Presente anche il Presidente del Gruppo Provinciale Gianluca Quadrini, che oltre a rinnovare il suo sostegno e la sua presenza, a livello politico che professionale e personale, sollecita il Presidente ad avere un occhio vigile sul territorio e far in modo che l’ente provincia diventi il punto di riferimento per i comuni e le realtà territoriali. – “Dopo la soddisfazione per la vittoria arriva il momento serio di mettersi a lavoro. – commenta Quadrini - C’è una provincia da riprendere in mano, ci sono tempi da rispettare e c’è un intero territorio da tutelare. Non è facile il governo di una provincia di cinquecentomila abitanti ma oggi siamo nella direzione giusta. Siamo di fronte ad un rilancio generazionale e generale delle funzioni delle provincie stesse, perché si ragiona sulle deleghe che abbiamo e su quelle che potremmo avere.”

Concludendo Quadrini afferma quanto questa elezione abbia spostato l’asse verso la Media Valle del Liri e la Valle di Comino – “Dopo anni di Presidenza nella zona nord abbiamo spostato l’asse al centro della Provincia di Frosinone. Lo meritavano il territorio, i cittadini e gli amministratori. Tutti insieme dobbiamo ridare centralità e dignità a questo Ente affinchè rappresenti la sintesi politica di un territorio vasto come il nostro e torni ad essere protagonista rispetto ad una visione di crescita, di sviluppo e di opportunità.”