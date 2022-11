News e Comunicati Stampa

“Un vanto per il nostro territorio” – i complimenti di Gianluca Quadrini alla giovane chef Carlotta Delicato

Anche il mondo della politica non risparmia elogi a Carlotta Delicato, la giovane chef di Pedimonte San Germano, che ha vinto il premio nazionale “Cook Awards 2022” indetto dal Corriere della Sera. Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega si complimenta dichiarando in una nota - “E’ motivo di grande orgoglio che queste notizie e questi casi di eccellenza favoriscano a tenere alto il prestigio del nostro territorio. Una giovane chef che grazie al lavoro, alla passione e all’impegno è riuscita a raggiungere grandi risultati. Come quest’ultimo, un risultato conquistato sul campo, che dimostra che, anche in tempi difficili, lì dove c’è costanza, tenacia e bravura si raggiungono grandi obiettivi. Per questo sento di fare i miei complimenti alla giovane Carlotta Delicato perché la sua eccellente cucina è per lei un susseguirsi di successi e per tutti noi motivo di grande vanto”. Così in una nota il Presidente Gianluca Quadrini.