News e Comunicati Stampa

Assemblea Nazionale dell’Anci – “Un incontro importante per i nostri comuni” – lo afferma Gianluca Quadrini, delegato Anci Lazio, all’inizio dell’assemblea.

L’assemblea Nazionale Anci si svolgerà a Bergamo. Alla XXXIX Assemblea l’Anci Lazio, sarà presente nello stand delle Anci Regionali. Sarà presente all’apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e nei tre giorni, previsti, i sindaci e i delegati dei comuni potranno confrontarsi con i ministri della nuova squadra di governo. “Un incontro importante per i nostri comuni” – ha commentato Gianluca Quadrini, Delegato allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive e alle Politiche della Sicurezza Anci Lazio, che sarà presente all’assemblea in qualità di membro della Delegazione dell’Anci regionale. “Queste tre giornate saranno un momento di confronto con i nostri ministri per discutere della situazione in cui versa il nostro Paese. La presenza di noi delegati e rappresentanti dei comuni è importante per dare voce alle nostre comunità, attraverso progetti, idee e bisogni legati al futuro e alla crescita dei nostri territori. Per cui, - conclude Quadrini - chiederemo al governo collaborazione e la giusta attenzione per la necessaria ripresa economica e sociale del Paese.”