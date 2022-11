News e Comunicati Stampa

Minacce al sindaco Caligiore, Gianluca Quadri ni esprime la sua solidarietà

“Se attivare le strisce blu in una città legittima qualcuno a minacciare di morte il primo cittadino significa che qualcosa nella nostra società non sta funzionando” – il commento di Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, mostrando piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore - “Conosco il sindaco Caligiore e il lavoro che in questi anni sta svolgendo per la sua comunità. Un sindaco aperto al dialogo con i cittadini, responsabile e attento a cogliere le opportunità per la sua città. Per questo rimango basito di fronte ad un gesto simile che, per quanto incommentabile, è comunque un gesto grave. Auguro al sindaco di continuare a lavorare come ha sempre fatto, per il bene della sua città e dei suoi cittadini, nessuno escluso.”