Dissesto idrogeologico – Gianluca Quadrini invita a sensibilizzare alla tutela dell’ambiente ed agire concretamente nelle aree a rischio frana.

I dati emersi dal rapporto dell’Istat mettono in allerta la provincia di Frosinone, che risulta avere vaste aree densamente abitate, a rischio frana. A confermare l’allarme e a sensibilizzare la lotta al dissesto idrogeologico e alla tutela dell’ambiente è Gianluca Quadrini, Presidente della Commissione Ambiente della provincia di Frosinone, che commenta - “Purtroppo i numeri forniti dal rapporto Istat sono molto preoccupanti per la nostra provincia. Il clima sta cambiando, i disastri naturali e di conseguenza i grandi danni sono sempre più frequenti e rappresentano un pericolo concreto, soprattutto in quelle aree, ad elevato rischio frana, in cui si concentra un’alta densità abitativa. Non possiamo permetterci di sottovalutare questo problema mettendo a rischio migliaia di cittadini. Per questo è necessario che ognuno faccia la propria parte e parlo di amministratori, politici, imprenditori e anche gli stessi cittadini. La situazione precaria che interessa tutto il nostro territorio ci impone, oggi, di mettere in campo scelte condivise, concrete e rapide perché eventi climatici incontrollabili stanno diventando sempre più frequenti. È importante, per questo motivo, l’impegno di tutti nella tutela dell’ambiente e nella lotta al dissesto idrogeologico.”