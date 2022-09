News e Comunicati Stampa

Il dopo il voto, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, commenta a caldo il risultato elettorale e fa un plauso agli eletti, Durigon e Ottaviani.

“Un risultato che dimostra come non solo in campagna elettorale si deve stare tra la gente ma che i cittadini vanno ascoltati sempre. La percezione che le persone erano dalla nostra parte si è avuta negli incontri fatti in questi mesi. Ma questo non è bastato perché l’insofferenza dei territori è stata altamente dimostrata con il voto.” – Così Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, commenta a caldo il risultato delle elezioni. “Il mio plauso al Senatore Claudio Durigon e a Nicola Ottviani che hanno ottenuto un eccellente risultato rispettivamente nella provincia di Latina e di Frosinone. Ma qualcosa comunque non è andato secondo le aspettative. Questo significa che bisogna concentrare gli sforzi per riportare il partito in alto tra la gente, andare comune per comune e ascoltare quelli che sono i bisogni e le esigenze dei territori. Negli incontri di questi mesi abbiamo preso un impegno con i cittadini, ed è nostra intenzione continuare a lavorare per mantenere, non una promessa elettorale, ma un dovere verso i nostri elettori. – Così in una nota Gianluca Quadrini