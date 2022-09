News e Comunicati Stampa

Superbonus – la Lega sblocca i crediti di imposta - “Un sospiro di sollievo per le nostre imprese” – il commento di Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e Delegato alle attività Produttive Anci Lazio.

“Un altro esempio della politica del fare del nostro partito. La Lega ha dimostrato, ancora una volta di essere vicino alle esigenze degli italiani e delle imprese e di avere la volontà di risolvere le criticità e le problematiche che purtroppo viviamo i maniera sempre più pesante.” Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio, commenta il buon risultato della Lega a seguito dello sblocco dei crediti di imposta per le imprese legati al superbonus. “ Con questa manovra abbiamo consentito di salvare le tante imprese che hanno crediti bloccati nel cassetto fiscale e che fanno fatica a cederli. Ora, grazie alla mediazione del sottosegretario Freni, le nostre imprese potranno concentrarsi sull’attività produttiva dando certezze ai propri lavoratori e cedere i crediti garantendo tranquillità a chi gli acquista. Il territorio deve ripartire ma per farlo ha bisogno di non essere lasciato da solo. Il nostro impegno prosegue in questa direzione.” Così in conclusione Gianluca Quadrini.