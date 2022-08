News e Comunicati Stampa

Direttiva Bolkestein – “La lega continua a difendere i balneari contro l’insana direttiva UE” – lo afferma il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e Delegato alle Attività Produttiva Anci Lazio, Gianluca Quadrini.

In una nota, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio, evidenzia il lavoro portato avanti dalla Lega contro l’applicazione della direttiva Bolkestein in difesa delle attività balneari. – “La Lega continua a sostenere la battaglia per le concessioni demaniali al fianco delle aziende e dei lavoratori del settore balneare.” – dichiara Gianluca Quadrini, e continua – “Grazie alle inadempienze degli agli allora nostri governati, Conte e Di Maio, le imprese di questo settore sono messe a dura prova da una direttiva che, se applicata, vedrebbe vanificati gli sforzi e i sacrifici investiti negli anni. Fino ad oggi la politica, oltre ad aver perso molto tempo, ha sostenuto una direttiva che altro non fa che mettere in ginocchio le aziende del settore, la maggior parte, ricordo, a conduzione familiare, che tra stati di calamità naturali, pandemia e crisi che incalza, sono state già colpite aspramente. La Lega andrà avanti contro questa insana direttiva UE. Infatti, proprio qualche giorno fa, a Napoli, il Delegato di Matteo Salvini, Severino Nappi, ha incontrato gli operatori balneari per affrontare la questione e assicurare che, con il prossimo governo di centro-destra, vedranno attuati finalmente i decreti che consentiranno loro di lavorare nel pieno della tranquillità. La tutela delle nostre imprese e di chi esercita un’attività sui nostri litorali è indispensabile per salvaguardare un comparto economico-produttivo nazionale molto importante.”