ELEZIONI POLITICHE 2022 - Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega commenta il successo della visita di Matteo Salvini a Frosinone e Cassino

Il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, accolto, lo scorso giovedì, con grande entusiasmo a Frosinone e a Cassino durante la visita per la prossima campagna elettorale. A commentare il successo dell’incontro è il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, Gianluca Quadrini, che in una nota afferma – “Salvini, ha dimostrato in più occasioni di tenere al nostro territorio, andando tra le gente e ascoltando quelle che sono le problematiche e le criticità quotidiane. In questi mesi, insieme all’On. Claudio Durigon, coordinatore regionale e candidato al Senato, a Nicola Ottaviani, candidato alla camera e a tutti gli esponenti ci siamo attivati per la crescita del partito comprovando la nostra coesione. Non a caso, il consenso dei nostri elettori viene dalla responsabilità e dalla concretezza che abbiamo dimostrato nei confronti e nell’interesse dei nostri territori.”