Il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, interviene alla riunione del Direttivo Regionale e conferma la presenza del partito sul territorio

Si è tenuta ieri, a Roma, la riunione del Direttivo Regionale della Lega, alla presenza del Senatore Claudio Durigon e degli esponenti regionali e provinciali. Anche Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega è intervenuto all’incontro e successivamente, in una nota, ha dichiarato che la macchina organizzativa è partita sul territorio – “ Quello di ieri è stato un incontro importante, un momento di confronto, di condivisione e di programmazione. A livello nazionale siamo un partito in crescita che sta dimostrando di avere i numeri per governare. Stiamo lavorando e per portare avanti una campagna elettorale all’insegna della credibilità, della coerenza e per il nostro territorio. Il centrodestra – dichiara Quadrini – continua ad avere una coalizione compatta sui programmi e sulle idee e questo ci differenzia da chi, oggi, sceglie alleanze solamente di convenienza per continuare ad esistere.” In conclusione, Gianluca Quadrini, si sofferma sul lavoro che si sta svolgendo sul territorio – stiamo lavorando e continueremo a farlo bene perché la nostra priorità è dare voce e luce al nostro territorio. Siamo presenti tra la gente e a confermarlo è l’aumento di consensi che stiamo avendo.”