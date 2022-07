News e Comunicati Stampa

Accordo tra la Provincia di Frosinone e il Cnr – “Una grande opportunità per le nostre aziende a tutela dell’ambiente” – il commento del Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Consigliere del Direttivo con delega allo sviluppo economico Anci Lazio, Gianluca Quadrini.

Un accordo firmato tra la Provincia di Frosinone e il Cnr a tutela dell’ambiente e dello sviluppo economico della provincia.

A seguito dell’incontro, avuto ieri tra il Presidente Antonio Pompeo e il Direttore del Cnr, Francesco Petracchini, riguardo le autorizzazioni ambientale che consentono di non frenare lo sviluppo economico industriale del nostro territorio, il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Consigliere del Direttivo con delega allo sviluppo economico Anci Lazio, Gianluca Quadrini, commenta quanto accaduto come una grande opportunità di ripresa per il territorio. – “Si tratta di un’azione concreta, frutto dell’impegno e del lavoro da parte della Provincia di Frosinone verso le nostre aziende. Ma non solo, in questo modo si incentiverà anche lo sviluppo di nuovi siti produttivi, in quanto la aziende possono finalmente avere delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientale, con una semplificazione burocratiche e una diminuzione dei tempi di attesa. Il nostro territorio finalmente può respira aria di ripresa e di crescita, grazie a questa azione che renderà la vita più facile a migliaia di aziende e darà ai cittadini la tranquillità di vivere in un ambiente sano.”