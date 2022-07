News e Comunicati Stampa

Frosinone – al via il congresso della Lega, il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega richiama tutti i militanti alla partecipazione.

I militanti del partito di Matteo Salvini sono chiamati al Congresso della sezione Frosinone Provincia Sud e sezione Comunale di Frosinone Area Nord previsto per questa sera, 8 luglio alle ore 17, in prima convocazione e alle ore 18, in seconda, ad Alatri . Ad annunciarlo è il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, che in una nota invita i militanti a partecipare e ribadisce la crescita del partito nella provincia – “un momento importante in cui verrà eletto il Segretario di Sezione e il Direttivo in vista dei prossimi appuntamenti politici. La lega si sta radicando in maniera capillare nel nostro territorio, siamo un partito che sta crescendo e il congresso è un punto per strutturare l’assetto organizzativo, rimando sempre in linea con i valori e principi del partito. Abbiamo fortemente dimostrato la nostra coesione ora siamo pronti ad impegnarci per questo territorio.”