PNRR – il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, - “un’opportunità per le imprese del nostro territorio”

“Quello che stiamo vivendo è un momento storico senza precedenti.” – afferma il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, a seguito di un’analisi sulla situazione delle imprese del territorio fortemente provate dagli effetti causati sia dalla pandemia che, non ultimo, dal conflitto tra Russia e Ucraina. - “Oggi più che mai bisogna unire le forze e programmare delle strategie utili a rilanciare la nostra economia locale – è quanto dichiara Quadrini - “Le aziende già fortemente provate dalle conseguenze della pandemia ora fanno i conti con i rincari causati della guerra tra Russia e Ucraina. Il rischio di una recessione è altissimo. La crisi Ucraina ha amplificato i costi delle materie prime e dell’energia, per cui le azioni del PNRR rappresenterebbero una buona opportunità, oltre che una boccata d’aria, per le nostre aziende. Pensiamo, alla luce dell’attuale questione sull’autonomia energetica, agli incentivi sulle rinnovabili. Quante aziende potrebbero avere un profilo energetico e produttivo maggiormente sostenibile? Per questo sollecito gli organi di competenza e le istituzioni tutte ad intervenire subito per sostenere le nostre imprese affinché queste risorse diventino un volano per la crescita del nostro territorio.”