News e Comunicati Stampa

Alessandra Rilievi prende il comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone – gli auguri del Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini.

Il comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone viene preso dall’Arch. Alessandra Rilievi che subentra all’Ing. Tarquinia Mastroianni. A tal proposito giungono gli auguri del Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, che in una nota dichiara – “desidero congratularmi e fare i miei migliori auguri al nuovo comandante Rilievi. Una donna capace e competente che saprà ricoprire in maniera impeccabile questo nuovo incarico. Ne approfitto, inoltre, per ringraziare personalmente il comandate uscente, Tarquinia Mastroianni, per aver svolto con grande professionalità ed impegno il suo lavoro. Ma un altrettanto sentito ringraziamento va a tutto il corpo dei vigili del fuoco, perché, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza di noi cittadini.”