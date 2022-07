News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, commenta soddisfatto l’introduzione del taser alle Forze dell’ordine della provincia di Frosinone e Latina

Da lunedì le forze dell’ordine di Frosinone e Latina potranno utilizzare il taser a difesa dei cittadini. In una nota il presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, si complimenta con l’onorevole e coordinatore Regionale della Lega, Claudio Durigon, e con il sottosegretario all’interno, Nicola Molteni, per questo importante passo in avanti - “ una grande notizia che servirà a ridurre notevolmente i rischi per l’incolumità delle nostre forze dell’ordine. È un grande passo in avanti in materia di sicurezza. Una battaglia portata avanti dalla Lega per un lungo periodo. Mi complimento con il sottosegretario all’interno Molteni e il