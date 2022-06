News e Comunicati Stampa

Provincia di Frosinone, approvato il Bilancio di previsione 2022 – il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, evidenzia le criticità del centro-sinistra ed esorta il Presidente Pompeo a prenderne atto.

Si è svolta ieri l’assemblea dei sindaci, presso il Palazzo della Provincia di Frosinone, nella quale il Bilancio di previsione del 2022 è stato approvato al 51,4%. A tal proposito, il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, esamina le criticità del voto ed esorta il Presidente della Provincia, Antonio Pompeo, a prendere atto che il centro-sinistra vive un periodo di profonda crisi.

“La vittoria del centro-destra nelle elezioni comunali di Frosinone è la dimostrazione che, uniti, rappresentiamo la maggioranza.” – dichiara Quadrini – “ Il dato di questa vittoria rappresenta, oltre che il senso di compattezza, la crescita del peso specifico del centro-destra nel nostro capoluogo. Ad avvalorare questa mia riflessione si aggiunge che l’assemblea dei sindaci ha approvato con una maggioranza risicata, pari al 51,4%, il bilancio di previsione del 2022. C’è una crisi sintomatica in atto. Seppur il centro-sinistra gestisce la maggioranza degli enti non riescono a dare quel valore aggiunto che tanto decantavano. Al contrario del centro-destra che ha dimostrato, ancora una volta, che unito riesce a fare la differenza.”

In conclusione, Quadrini, esorta il Presidente Pompeo a prendere atto della situazione attuale – “In qualità di Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, esorto il Presidente Antonio Pompeo, a prendere atto di questa situazione, che la coalizione di centro-sinistra è in piena crisi e che occorre, anche in Provincia, una spinta nuova, un cambiamento, una governance politica rinnovata a 360 gradi.”