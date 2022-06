News e Comunicati Stampa

Roma – Il consigliere delegato dell’Anci Lazio, Gianluca Quadrini, interviene alla riunione che si è svolta questa mattina a Roma, presso la sala Aniene.

Si è svolta questa mattina, presso la sala Aniene in via Cristoforo Colombo, la riunione, convocata dall’assessore regionale Mauro Alessandri di concerto con Anci Lazio alla quale è intervenuto il consigliere delegato alle politiche della mobilità Anci Lazio, Gianluca Quadrini. Alla presenza e dei sindaci, assessori e consiglieri rappresentanti dei comuni della regione Lazio, del presidente dell’Anci Lazio, Riccardo Varone, e dell’amministratore delegato dell’Astral, Ing. Antonio Mallamo, si è discusso in merito alla definizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale.

Il consigliere delegato, Gianluca Quadrini, ha rilasciato una dichiarazione successivamente all’incontro: “Quello di questa mattina è stato un incontro – confronto molto importante e proficuo – dichiara -. Da alcuni comuni presenti, sono state sollevate considerevoli problematiche e criticità, raccolte e analizzate in maniera professionale dai tecnici presenti. Ribadisco l’importanza di questa riunione nella quale l’Assessore Alessandri ha confermato che il processo di riforma della legge sta andando avanti e che è pronto dare piena disponibilità ad accogliere le osservazioni praticabili ma soprattutto si ha definito il ruolo di Astral e della Regione Lazio rispetto ai servizi minimi del tpl”.

In conclusione Quadrini conferma l’impegno dell’Anci Lazio verso i comuni della regione: “L’Anci Lazio si è messo a disposizione dei nostri comuni perché è molto importante che venga definita la questione e si diano delle certezze in materia di riforma del trasporto pubblico locale. Ringrazio l’ing. Antonio Mallamo, amministratore delegato dell’Astral, per essersi messo a disposizione e aver risposto in maniera esaustiva e professionale alle criticità sollevate da alcuni sindaci presenti alla riunione. Un grazie di cuore anche all’assessore regionale sensibile oltremodo alle esigenze dei piccoli comuni”.