Convegno Anci anticontraffazione, Gianluca Quadrini, Delegato Attività Produttive Anci Lazio, commenta, interviene e ribadisce l’importanza della lotta alla contraffazione e della sensibilizzazione alla cultura della legalità.

Si è svolto a Roma, alle ore 10:00, il convegno Anticontraffazione organizzato da Anci Lazio, alla presenza del Presidente del Consiglio Nazionale Anci Lazio, Enzo Bianco, dei Dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presenza dei Comandanti delle Polizie Locali e dei comuni di Genova, Firenze, Venezia, Bari, Napoli e Roma. Al convegno ha preso parte anche il Delegato per le Attività Produttive Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che in una nota sintetizza l’importanza dell’evento – “ un convegno importante che pone l’obiettivo della lotta alla contraffazione e la sensibilizzazione verso una cultura della legalità”. Contrastare il fenomeno della contraffazione – continua Quadrini – vuole dire prevenire le significative ripercussioni che ricadrebbero sul tessuto sociale ed economico del paese. L’alleanza tra Anci e Mise sta rafforzando, oltre che l’attività di controllo su tutto il territorio, anche la cultura della sensibilizzazione alla legalità, facendo capire al cittadino che l’acquisto di materiale contraffatto arreca un danno sia alla salute ma aqnche un grande danno economico alle aziende che operano nei termini della legalità. Per questo è importante la consapevolezza che i diritti del consumatore – cittadino vanno tutelati e aiutati. Grandi protagonisti sono le forze dell’ordine che nella lotta alla contraffazi0one svolgono un ruolo cruciale”