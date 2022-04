News e Comunicati Stampa

Licenziamenti Pam Panorama - il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega, Gianluca Quadrini, dalla parte dei lavoratori della provincia.

Una notizia che interessa centinaia di lavoratori della nostra provincia, quella dei licenziamenti da parte dell’azienda Pam Panorama, che sta scadendo non poche polemiche. Ad intervenire sulla questione, dichiarandosi dalla parte dei lavoratori e pronto a confronti costruttivi, è Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Consiliare della Lega e Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone che commenta - “La notizia dei licenziamenti da parte dell’azienda Pam Panorama è il riassunto della crisi che incalza giorno per giorno nel nostro paese. Gli esuberi previsti dall’azienda coinvolgono, purtroppo, anche i punti vendita della nostra provincia, come Cassino e Alatri, segno che qualcosa non sta funzionando. Vero che siamo in un momento particolare dal punto di vista dell’aumento dei costi delle materie prime ma è pur vero che l’organizzazione aziendale ha preso decisioni in merito al futuro delle tante famiglie senza sedersi ad un tavolo e trovare una soluzione che scongiurasse questi licenziamenti. Oggi è il momento di proteggere il lavoro, di agevolare le imprese per far ripartire la nostra provincia. I dati di sviluppo e occupazione locale richiedono molta attenzione. E le azioni intraprese, oggi, da questa azienda sono un altro campanello di allarme per il nostro territorio. Per questo ritengo assolutamente necessario mettere in atto un piano commerciale che sia rivolto sopratutto a tutelare il lavoro e il futuro di tante famiglie. Un piano che sia chiaro e condiviso, diverso dalla totale assenza di indicazioni circa i criteri adottati dall’azienda per giungere a tale quantificazione di esubero. Pertanto, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare della Lega in Provincia, do la mia disponibilità al confronto e al dialogo per un piano di rilancio concreto che tuteli i nostri lavoratori e le loro famiglie.”