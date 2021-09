News e Comunicati Stampa

ARPINO – “Non si può che essere soddisfatti di fronte ad opere pubbliche utili” - così Gianluca Quadrini commenta con entusiasmo l’approvazione dei lavori di ampliamento e urbanizzazione di via Moncisterna.

Gianluca Quadrini, consigliere provinciale e comunale, già presidente e commissario della 15esima Comunità montana di Arce, plaude al completamento della procedura che ha portato all'assegnazione dei lavori di ampliamento e urbanizzazione del tratto di strada che ricade in territorio di Arpino, tra le località Vallefredda e Nazareth.

“Spero che i tempi vengano rispettati ed entro la fine dell'anno via Moncisterna possa essere percorsa nei due sensi di marcia.” - Così commenta il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini che continua affermando – “Ricordo le sollecitazioni dei cittadini che a più riprese suggerivano ed il progetto. Si conclude un iter iniziato con un progetto nel 2018 e l'intervento si concluderà con la realizzazione dell'opera messa in cantiere tempo fa - aggiunge Quadrini - Quindi i primi passi per arrivare alla realizzazione dell'opera ed ora apprendo che lunedì prossimo partiranno i lavori. Non si può che essere soddisfatti di fronte ad opere pubbliche utili che, oltre ad ottenere l'apprezzamento e la condivisione dei cittadini e delle due amministrazione civiche, rappresentano una possibilità di crescita ulteriore per il territorio. Al termine dei lavori le due città saranno molto più vicine, con vantaggio per entrambe. Auspico - ribadisce Quadrini - che non intervengano problemi o intoppi in modo da completare quanto prevede il progetto. Sarà un bel regalo di Natale per molti automobilisti ed una promessa mantenuta dal sottoscritto che tanto a cuore ha la sorte del proprio paese e di tutta la comunità.”

Per gli abitanti del comune di Arpino è certamente una buona notizia, risultato dell’impegno e dell’attenzione che il consigliere Quadrini ha dimostrato nel tempo verso il suo territorio e la sua città, fornendo risposte alle istanze e ai bisogni del suoi cittadini.