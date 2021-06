News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini si congratula con il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

L’Ing. Marco Dell’Isola è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con l’occasione, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale, si congratula ed esprime i suoi auguri di un proficuo lavoro al neo eletto – “Esprimo le mie più sincere congratulazioni al collega, Ing. Marco Dell’Isola, per essere stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Avere una figura come quella dell’Ing. Dell’Isola a capo di una realtà formativa come l’Università di Cassino è un segnale importante e di grande spessore perché l’apporto che verrà dato da una personalità come la sua sarà sicuramente sinonimo di una ulteriore crescita accademica e di sviluppo di risorse per tutto il nostro territorio. I miei più sinceri auguri di buon lavoro.”