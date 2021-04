News e Comunicati Stampa

L’ampliamento dei parchi rischia di mettere ulteriormente in ginocchio la già provata economia del nostro territorio - Gianluca Quadrini ritorna sull’argomento

Ancora una volta, a parlare della vicenda, è Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Responsabile Nazionale degli enti Locali di Forza Italia, che in una nota conferma la sua preoccupazione e si mostra vicino ai tanti allevatori che in questo momento vedono in pericolo i loro sacrifici. “Apprendere che i guardiani dei Parchi vadano al di là dei loro poteri per intimorire e mettere a disagio gli allevatori e aziende agricole non può essere accettato. Torno a ribadire che la salvaguardia dell’ambiente è un nostro dovere ma la tutela di questi lavoratori, che con sacrificio, portano avanti aziende, progetti e sono il sostentamento per la famiglia deve essere priorità di noi politici. Ritengo che la proposta delle Aree Wilderness, formulata da Franco Zunino, in contrapposizione con i vincoli imposti a seguito di un ampliamento del Parco Nazionale, possa essere un giusto equilibrio tra tutela ambientale e difesa dei cittadini locali senza compromettere l' assetto naturalistico e paesaggistico del nostro territorio. Dare in mano la gestione delle aree contigue ai Parchi ad operatori al di fuori dei Comuni, significherebbe indebolire ancora di più una economia altamente provata. Tuteliamo la natura ma garantiamo i diritti delle collettività locali.