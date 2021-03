News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini, esprime la sua solidarietà alla Senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli.

Un messaggio di solidarietà per la Senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli da parte del Vice Responsabile nazionale degli Enti Locali di Forza Italia e Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, che in una nota afferma – “Rivolgo la mia piena solidarietà alla Senatrice Ronzulli. Le inaccettabili minacce che le sono state rivolte non sono tollerabili dalla società civile. Questo è il momento dell’equilibrio e della collaborazione non del cattivo gusto di usare impropriamente le parole e dell’ignoranza da parte di chi non ha ancora compreso l’importanza di tornare alla normalità.”