Sora: Gianluca Quadrini invita ad iscriversi al nuovo Liceo Musicale e Coreutico di Sora “ un fiore all’occhiello per la cittá”.

Nasce a Sora il nuovo Liceo Musicale e Coreutico, l’invito ad Iscriversi di Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia che in una nota si congratula con il Sindaco di Sora, De Donatis e il Consigliere delegato Floriana De Donatis - “un fiore all’occhiello per una cittá come Sora. La nascita del Liceo Musicale e Coreutico presso l’Istituto Superiore V. Simoncelli é un vanto per la cittá, offrendo l’opportunitá ai nostri giovani del territorio di coltivare le loro passioni sulla scia di una formazione liceale e di studio. Mi congratulo con l’amico Sindaco di Sora, De Donatis, e con il Consigliere delegato Floriana De Donatis, per l’iniziativa è l’impegno impiegato per la realizzazione di questo progetto. Il lavoro sinergico tra l’amministrazione e il Dirigente scolastico Prof.ssa Clelia Giona hanno permesso alla cittá di Sora di arricchirsi di nuove sfide educative e formative per i nostri gli studenti.”