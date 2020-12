News e Comunicati Stampa

A seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Frosinone nei giorni scorsi, gli operai della provincia sono intervenuti per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. In una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Commissario del XV Comunità Montana, ringrazia gli operatori per il lavoro svolto – “un ringraziamento a tutti gli operai della Provincia per essersi efficientemente adoperati per ripristinare e monitorare la situazione sul nostro territorio, che a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Ciociaria, ha subito numerosi e gravi danni. Grazie al lavoro di questi uomini è stato possibile garantire la viabilità sulle strade provinciali, rassicurando e tutelando i cittadini.”