Il Presidente Zingaretti, riconosca lo stato di calamità naturale per tutto il territorio della nostra provincia” – così in una nota Gianluca Quadrini a seguito dell’ondata di maltempo di questi giorni.

Danni e disagi per l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Frosinone in questi giorni. Il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Commissario della XV Comunità Montana, Gianluca Quadrini, in una nota chiede al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il riconoscimento dello stato di calamità naturale – “Il nostro territorio, ancora una volta è stato protagonista dei danni causati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Ciociaria in questi giorni. Conseguenze pesantissime, con ingenti danni e enormi disagi per la popolazione, nonostante gli interventi tempestivi degli enti locali. Non è la prima volta che il nostro territorio si trova di fronte ad uno scenario simile. A rischio viene messa la sicurezza dei cittadini, senza contare i gravi danni alle coltivazioni e all’intero assetto del territorio. Per questo ritengo necessario che ci sia un tempestivo e immediato intervento da parte delle istituzioni e che quindi, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,

riconosca lo stato di calamità naturale per tutto il territorio della nostra provincia.”