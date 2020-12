News e Comunicati Stampa

Le Congratulazione del Presidente Gianluca Quadrini a Carlo Maria D’Alessandro, nominato nuovo direttore dell’Ufficio Territoriale della Provincia di Latina.

Nuovo Direttore dell’ufficio Territoriale di Latina, Carlo Maria D’Alessandro raggiunge un altro grande traguardo per la sua carriera. Le congratulazioni non sono esitate ad arrivare anche dal Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, che in una nota esprime i suoi complimenti – “ex sindaco della città di Cassino, uomo che si è contraddistinto sempre per i suoi impeccabili valori ma soprattutto un grande amico. È per me un motivo di vanto fare oggi i complimenti a Carlo Maria D’Alessandro per questa importante nomina. Un ciociaro alla guida dell’Ufficio Territoriale di Latina è un traguardo importante per la sua rispettata carriera. Sono sicuro che saprà onorare il suo ruolo con passione e impegno, le stesse qualità che lo hanno sempre contraddistinto. A lui formulo a titolo personale e istituzionale i miei auguri di un buon lavoro.”