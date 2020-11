News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini si congratula con Mauro Iafrate e Francesca Di Folco per l’elezione nel Comitato Regionale.

Il nuovo Comitato Regionale si arricchisce di due eletti, Mauro Iafrate, Delegato Provinciale per la carica di Vice Presidente e Francesca Di Folco, con delega al settore che di occuperà della Pentaque. Da Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia arrivano i complimenti e l’augurio per un inizio di lavoro – “Le mie più vive congratulazioni all’amico e compaesano Mauro Iafrate, per essere stato eletto nel nuovo Comitato Regionale, con la carica di Vice Presidente. Un incarico che rappresenta grande motivo di orgoglio e di valorizzazione del nostro territorio. A lui vanno i miei più cari auguri per un lavoro che sono sicuro sarà volto esclusivamente al bene della comunità.”