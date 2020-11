News e Comunicati Stampa

“É necessario ripristinare il Drive in di Sora” é quanto affermato da Gianluca Quadrini a seguito della sospensione del servizio.

I danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi hanno causato la sospensione delle attività presso il Drive in di Sora, trasferendo tutti coloro che necessitano di effettuare tamponi molecolari e antigienici presso la struttura di Cassino. A chiedere che venga ripristinato il prima possibile il presidio sorano é Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia che in una nota afferma - “abbiamo assistito in questo periodo a ore di coda davanti il Drive in di Cassino da parte di cittadini in attesa di effettuare un tampone, mandando in tilt il traffico locale e i centralini telefonici per effettuare le prenotazioni. É evidente che il sistema presenta già così grosse carenze e sofferenze. Andare a soffocarlo con ulteriori prenotazioni da parte dei cittadini di Sora comporterà un inevitabile collasso del servizio. É necessario che venga ripristinato con urgenza e immediatezza il Drive in di Sora. Bisogna decongestionare i punti in cui vengono effettuati i tamponi nella nostra provincia se vogliamo che il sistema sanitario, oltre alle criticità che già presenta, non venga penalizzato ulteriormente.”