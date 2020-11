News e Comunicati Stampa

Eduscopio 2020 premia gli istituti superiori della Provincia – Gianluca Quadrini – “I nostri istituti tra le eccellenze”

Anche in questo particolare 2020, la Fondazione Agnelli, ha pubblicato la classifica degli istituti che si sono distinti nella preparazione degli studenti durante l’anno scolastico.

Gli istituti della Provincia di Frosinone ottengono un ottimo risultato e a complimentarsi è il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, che in una nota afferma – “E’ un momento storico per l’istruzione, di disorientamento per i nostri studenti che si sono ritrovati catapultati in un modo di fare scuola lontano dal metodo tradizionale. Ma nonostante ciò, nella classifica di Eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli, gli istituti superiori della nostra provincia hanno raggiunto ottimi risultati e sono tra le eccellenze italiane. Ritengo che, nell’ottica di questo anno particolare, Eduscopio, sia oggi più che mai un eccellente aiuto per tutte quelle famiglie possono avere difficoltà nella scelta dell’istituto superiore che formerà i propri figli. I miei complimenti anche al personale docente che, in questo scenario di grande complessità, alla luce dei cambiamenti attuali, si sta sforzando giorno dopo giorno a far si che questi portino a costruire qualcosa di positivo e possano essere un’opportunità per i giovani studenti. “