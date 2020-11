News e Comunicati Stampa

“Il polo ospedaliero di Anagni deve essere al più presto riaperto” – l’appello di Gianluca Quadrini alle istituzioni

Il Presidente provinciale del Gruppo Forza Italia, Gianluca Quadrini, in piena sintonia con il Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, sposa la causa per la riapertura tempestiva del polo ospedaliero di Anagni. – “Bene ha fatto il Sindaco Natalia a tenere alta l'attenzione sul tema della Sanità Cioc

iara e soprattutto quella dell'Ospedale di Anagni. Abbiamo la possibilità di trasformare una struttura abbandonata per fronteggiare questa emergenza sanitaria che sta colpendo la nostra provincia, alleggerendo in questo modo gli ospedali del territorio e tutto questo lascia con le mani conserte le nostre istituzioni. I pronto soccorso sono al collasso, mancano posti letto, il personale sanitario scarseggia e strutture come quella di Anagni continuano ad essere chiuse. In qualità di Presidente Provinciale del Gruppo di Forza Italia mi unisco sposando la causa dell’amico Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, affinchè venga riorganizzato e potenziato il sistema sanitario della nostra provincia. Mi batterò, anche intraprendendo delle azioni legali, se necessario, perchè il nostro territorio e i nostri cittadini non devono essere abbandonati. Ora più che mai, dalle Istituzioni alla società civile, bisogna pensare a preservare la salute di tutti noi, perché è la priorità assoluta. Che il Governo si impegni in questa direzione. Dobbiamo tutti noi istituzioni Provinciali, Regionali e Nazionali, per il dovere dell'incarico che ricopriamo, stringerci attorno al Sindaco ed al suo grido che sale dal basso della popolazione, in questo particolare momento più che mai.” Così in una nota il Presidente Gianluca Quadrini.