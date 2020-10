News e Comunicati Stampa

I miei migliori auguri a Giovanni Acampora – così Gianluca Quadrini si congratula con il nuovo Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina

La Presidenza della Camera di Commercio di Frosinone-Latina è stata assegnata a Giovanni Acampora che supera con uno scarto di otto voti il Marco Pigliacelli. In occasione il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, si complimenta con il nuovo eletto –“ Voglio fare i miei più cari auguri e le mie congratulazioni a Giovanni Acampora. Uomo stimato che ha dimostrato nel tempo competenza e professionalità e che oggi è stato scelto per dirigere uno degli enti camerali più importanti di Italia. Al lui rivolgo le mie più sentite congratulazioni con la certezza che condurrà il suo lavoro in maniera eccelsa”