News e Comunicati Stampa

Spostamento della scuola elicotteri, Quadrini afferma - “non possiamo permettere di perdere un’eccellenza per la città di Frosinone”

Ormai da tempo si parla dello spostamento della scuola interforze per elicotteri da Frosinone a Viterbo, suscitando l’attenzione delle Istituzioni locali che esprimono massima contrarietà. Il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, si dice contrario al trasferimento di un’eccellenza e un simbolo per la città di Frosinone -“ la realizzazione del progetto che prevede lo spostamento della scuola di volo dall‘aeroporto Moscardini di Frosinone a Viterbo, segnerebbe la fine di una straordinaria storia di 50 anni del 72° Stormo di Frosinone. Sarebbe una grave perdita per il nostro territorio che porta con se conseguenze sia dal punto di vista culturale ma soprattutto dal punto di vista economico. La scuola di formazione, fin dalla sua nascita, ha costituito un tassello importante per l’economia del nostro territorio.”

“Ai più di 5000 professionisti usciti dalla sede ciociara sono state messe a disposizione esperienze e preparazioni che non possono essere non considerate. Per questo” - conclude Quadrini – “dobbiamo unire tutte le forze politiche del territorio e batterci affinché Frosinone non si veda privata di 50anni di storia.”