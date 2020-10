News e Comunicati Stampa

Da Gianluca Quadrini gli auguri di buon lavoro al neo eletto Sindaco, Anselmo Rotondo, e a tutta la sua squadra che amministrerà la città di Pontecorvo.

In attesa del prossimo 9 ottobre, giorno in cui avverrà l’insediamento ufficiale con il primo consiglio comunale, il Sindaco, Anselmo Rotondo, ha annunciato l’affidamento delle deleghe agli assessori e ai consiglieri. In questa occasione Gianluca Quadrini, presidente del gruppo provinciale di Forza Italia esprime il suo augurio alla squadra che amministrerà la città di Pontecorvo – “ Vorrei fare i miei migliori auguri alla giunta comunale e a tutti i consiglieri eletti di Pontecorvo annunciati in queste ore dal Sindaco Anselmo Rotondo. Sono convinto, che come già accaduto, sapranno portare avanti progetti e politiche concrete volte al sostegno e alla valorizzazione della città di Pontecorvo, consolidando quanto finora fatto. Colgo l’occasione per complimentarmi con il vice sindaco, Nadia Belli, e con gli assessori Gianluca Narducci, Annagrazia Longo, Armando Santini e Michele Siriani Notaro.

"Rinnovo, inoltre, i miei auguri e le mie congratulazioni all’amico e Sindaco Anselmo Rotondo, che in questi anni ha dato prova di competenza e professionalità, ricoprendo con grande senso di responsabilità il ruolo affidatogli dai suoi stessi cittadini operando nell’esclusivo interesse del suo paese.”