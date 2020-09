News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini si congratula con l’Avv. Anna Carmela Costanza per la nomina in Lega Ambiente Fiuggi

Nei due giorni della Festa dell’Ambiente, a Fiuggi, nella serata di ieri si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo direttivo di Lega Ambiente Fiuggi.

Gianluca Quadrini Presidente Provinciale del Gruppo di Forza Italia e Commissario della XV Comunità Montana si congratula e si complimenta con l’Avv. Anna Carmela Costanza per la nomina di Vicepresidente di Lega Ambiente Fiuggi. “Mi congratulo e mi complimento con l’Avv. Anna Carmela Costanza per il suo nuovo incarico. I miei più sinceri auguri di buon lavoro con la consapevolezza che la sua indiscussa professionalità e preparazione siano un contributo fondamentale per il nostro territorio. Le mie congratulazioni vanno anche agli altri membri per i ruoli assegnati in ambito sportivo in merito al finanziamento per la ciclopedonale del lago di Canterna.”