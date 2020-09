News e Comunicati Stampa

Sempre dalla parte degli amministratori locali, la vera spina dorsale di Forza Italia. Mancano ormai pochi giorni alla presentazione delle liste e dei candidati per i 9 Comuni che andranno al voto a settembre. Insieme al collega consigliere provinciale Gioacchino Ferdinandi stiamo supportando le nostre donne e i nostri uomini impegnati in prima linea.



Vale la pena ribadire alcune cose. Forza Italia a Ceccano sostiene il sindaco Roberto Caligiore (sì, il sindaco: non perché lo è stato già, ma perché lo sarà ancora), nell’ambito di una logica di centrodestra. E sul campo abbiamo il commissario degli “azzurri” Giuseppe Santodonato, persona fantastica, leale, capace, competente e generosa. Sono convinto che saprà farsi valere e saprà lasciare il segno. Forza Italia è in salute in provincia di Frosinone, grazie all’impegno e ai sacrifici di chi sta sul campo. Sempre. A contatto con la gente, con le famiglie, con gli amministratori.

Per quanto riguarda Ripi, puntiamo su Luca D’Arpino, già presidente del consiglio comunale. Siamo al suo fianco nel nome della buona amministrazione, della competenza e della volontà di stare dalla parte dei cittadini.

A Pontecorvo neanche a dirlo: c’è solo Anselmo Rotondo, il sindaco. Amministratore di una bravura fuori dall’ordinario e da sempre esponente di Forza Italia, nella buona e nella cattiva sorte. La sua conferma sarà il migliore biglietto da visita possibile per un partito come il nostro. Ma stiamo agendo a tutto campo e non mancheremo di sostenere i nostri candidati a Trevi nel Lazio, a Guarcino, a Cervaro.

Il radicamento sul territorio è la nostra stella polare, specialmente in un momento in cui si guarda troppo e soltanto agli orizzonti nazionali. Forza Italia è partito di governo in provincia di Frosinone. E questo lo deve agli amministratori locali. Da ultimo, siamo stati sollecitati da diversi amministratori del cassinate per affrontare le tante priorità di un territorio fondamentale. Ci saremo. Il gruppo provinciale di Forza Italia ci sarà. Sempre con lo stesso imperativo: dalla parte degli amministratori.

Gianluca Quadrini,

presidente

del gruppo provinciale

di Forza Italia