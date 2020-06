News e Comunicati Stampa

"Pieno sostegno al sindaco uscente di Pontecorvo Anselmo Rotondo e alla sua lista, composta da candidati che hanno dimostrato grandi capacità amministrative ed operato per il bene del territorio. Rotondo è il nostro candidato su Pontecorvo e sta mettendo in campo tutte le persone migliori. Quindi sta facendo bene."

È quanto dichiara Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di FI e consigliere provinciale presidente del gruppo azzurro, a seguito della richiesta di Pompeo di espellere dal partito Pd quelli che hanno aderito alla lista di Rotondo per le prossime comunali, ricordando la norma dello Statuto del Pd in base alla quale chi si candida contro il Pd è fuori dal Partito.



"Probabilmente chi ha deciso di sostenere Rotondo oggi, ha scelto di aderire al progetto politico migliore che è stato messo in campo, caratterizzato dalla buona qualità amministrativa. Il sindaco Anselmo Rotondo ha sempre amministrato bene, con un occhio di riguardo verso coloro che operano all' interno del comune, aldilà del colore politico.

Pompeo poteva cogliere l'occasione per mantenersi 'super partes', continuando a svolgere il suo ruolo di presidente della Provincia. Così, mi preme dirlo, dimostra di essere fazioso.Capisco, può dar fastidio il modus operandi di Rotondo e il mettere a segno le tante frecce all'interno del suo arco per vincere e continuare ad amministrare Pontecorvo. Ma anche per questo, Rotondo merita massima condivisione e vicinanza. Lui e chi ha scelto di stare dalla sua parte."

